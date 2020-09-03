بعد توقفها عدة أشهر.. وزير النقل يتابع استئناف حركة بضائع الترانزيت على الخط الملاحى سفاجا ضبا السعودي

تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحى سفاجا / ضبا السعودى والتى تمر عبر المملكة العربية السعودية للدول العربية بعد توقفها لعدة أشهر لاتخاذ المملكة لإجراءات احترازية خاصة وإغلاقها للمنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة بضائع بإجمالى وزن 1945 طن خضراوات وموالح وفواكه وبضائع عامة متنوعة و55 سائقا.





يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل مشاكل التصدير الى السعودية والدول العربية حيث قامت وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب السعودي واستجاب الجانب السعودي لطلب مراجعة الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين وفي نفس الوقت ضمان اتباع إجراءات مناسبة تحقق الوقاية من إنتشار فيروس كورونا.





وأشاد كامل الوزير وزير النقل بهذه الإجراءات من قبل السلطات السعودية ووجه بتقديم كافة التسهيلات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحرى لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.





كما وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى واتباع التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة عبر الميناء وكذلك تطهير وتعقيم السفينة والأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية.