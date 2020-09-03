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برلمان

اللواء جمال مختار مساعدًا لرئيس الوفد للشئون الأمنية وإدارة الأزمات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:40 م
اللواء جمال مختار
اللواء جمال مختار وبهاء الدين أبو شقة
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معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين اللواء جمال مختار محمد حنون مساعدًا لرئيس الوفد للشئون الأمنية وإدارة الأزمات. 

وأعرب اللواء جمال مختار، عن سعادته وتقديره لقرار رئيس حزب الوفد، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهده حزب الوفد خلال السنوات الأخيرة في كافة المجالات منذ تولى أبو شقة رئاسة الحزب. 

وقال مختار، إن حزب الوفد صاحب الكفاح الوطني المشرف طوال أكثر من مئة عام، يسير بخطوات قوية وثابتة مساندًا وداعمًا بقوة للدولة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية وتأسيس دولة عصرية حديثة. 

وأكد أن حزب الوفد يمثل صورة صادقة للمعارضة الوطنية التي لا تهدف إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
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