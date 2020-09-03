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استشاري الطب النفسي تكشف عن أهم الشروط لنجاح أي علاقة والتغلب على الفشل..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:40 م
سارة الشقنقيري استشاري
سارة الشقنقيري استشاري الطب النفسي
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محمود محسن
أكدت سارة الشقنقيري استشاري الطب النفسي أنه يجب أن يكون هناك شروط أساسية لنجاح أي علاقة مؤكدة أنه يجب أن يؤهل أي طرف نفسه حتى لا يقع في أزمة بمجرد انسحاب الطرف الثاني.

وأضافت الشقنقيري خلال لقاء لها لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أنه من الخطأ أن يجعل الشخص حياته كاملة متوقفة على شخص آخر مشيرة إلى أنه قد تؤدى إلى التراجع عن حياته الشخصية أو التقليل من الحياه الإجتماعية.

وتابعت استشاري الطب النفسي أن كل شخص يشبه المبني الذي في حاجة إلى أن يكون على أعمدة ودعامات مؤكدة أنه لو المبني كله على عامود واحد تؤدي إلى انهيار هذا المبنى وهكذا إذا توقفت العلاقات على شخص ما من الممكن ان تنهار 

وأشارت الشقنقيري إلى أنه من الممكن ألا تستمر العلاقة لعدد من الأسباب سواء شخصية أ اجتماعية وغيرها مؤكدة أنه لو هناك أنشطة تغني عن ذلك ستجعل الشخص يتدارك حياته سريعا. 
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