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تعليم

تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية بالدقهلية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:45 م
تكريم الطلاب المتفوقين
تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الازهرية
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همت الحسينى
شهد اليوم  اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بالانابة عن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الازهرية  المحافظة من ابناء المحافظة لعام 2020 ، وذلك بمشاركة فضيلة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وفضيلة الدكتور سيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقة الازهرية بالدقهلية، وقيادات المعاهد الازهرية .

فيما تم تكريم عدد 53 طالبا وطالبة من اوائل الشهاده الازهرية فى مراحلها المختلفة من الابتدائيه حتى الثانوية الازهرية بقسميها العلمى والادبى ، حيث حقق اربعه طلاب من ابناء الدقهلية المراكز الاولى على مستوى الجمهورية بالثانوية الازهرية  وايضا طلاب اوائل التعليم النوعى بمعاهد القراءات بمنحهم شهادات التقدير ودروع التميز اضافه الى مكافآت مالية.

كما تم تكريم احد مدرسى الازهر من ذوى الهمم والذى من المقرر ان يشارك فى أولمبياد اليابان فى كمال الاجسام.

كما القى سكرتير عام المحافظة كلمة الحفل نيابة عن محافظ الدقهلية نقل لحضور الحفل تحيات وتمنيات وتهنئة السيد المحافظ للطلاب المتفوقين واسرهم، واضاف حرص المحافظة بكامل اجهزتها على دعم وتشجيع المتفوقين والمتميزين والموهوبين، وتقديم كل اوجه الرعاية لهم .

و قال السكرتير "وفى بداية كلمتى اود  ان اهنئ من القلب جميع ابنائى وبناتى المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية الازهرية، وأهنئ معهم اسرهم جميعا على جهدهم المتميز الذى اسفر عن تلك الصورة المشرفه التى صنعها ابنائهم بفضل  جهدهم وصبرهم ومثابرتهم  معهم فى مراحل الدراسة المختلفه ليحققوا التفوق والتميز ، فهنيئا لاولياء الامور اباء وامهات وعائلات هذه النماذج المتميزة ، فالابناء هم حملة مشاعل المستقبل".

واضاف فى هذا المقام لا يفوتنى التأكيد على ان  الأزهر برجاله  وعلمائه ومعاهده الدراسية منذ نشأته وحتى الان وسيظل منارة للعلم والمعرفة محافظا على القيم والمبادئ والاخلاق القويمة التى أرستها رسالات السماء وجاءت بها الرسل والانبياء وكان خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .
تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية بالدقهلية
تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية بالدقهلية
تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية بالدقهلية
تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية بالدقهلية
تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية بالدقهلية
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