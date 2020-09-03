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محافظات

محافظة الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت الاستعدادات المكثفة لاستضافة بطولة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، نظرًا لمدى أهمية وضخامة الحدث الذي سيساعد على الدعاية الجيدة للدولة المصرية، ومن المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم.

وأكد الشريف، اليوم الخميس، أن الهدف هو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد، لافتًا إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وخروجها بشكل لائق أمام الجميع. 

وفي سياق متصل؛ عقد أحمد جمال نائب المحافظ، اجتماعا تنسيقيا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة. 

وأكد على التنسيق بين مختلف الجهات والأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي تم الاتفاق عليها للبدء الفوري في أعمال التجهيزات.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، وتجهيز المنشآت السياحية والصحية والرياضية والثقافية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمحافظة خلال البطولة.
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