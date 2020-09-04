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برلمان

برلماني: قوانين التصالح في مخالفات البناء والمعاشات والتأمين الصحي الشامل من أهم إنجازات البرلمان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان ان مجلس النواب الحالى أصدر عدد من القوانين الهامة خلال أدوار الإنعقاد الخمسة.

وأشار إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين هى قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون التأمينات والمعاشات الجديد وقانون التأمين الصحى الشامل ، مؤكدا أنها كلها قوانين تخدم المجتمع و المواطن المصرى.

وكان الدكتور علي عبد العال، يوم الأثنين 24 أغسطس،  أعلن فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.

وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468).

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت باللجانالنوعية فقد بلغ عددها (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق.

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