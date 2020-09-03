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ديني

خالد الجندى: الشورى ناصحة وليست ملزمة فى الإسلام.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:29 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشورى غير ملزمة في الإسلام، لكنها ناصحة وكاشفة مبينة وموضحة ومفهمة، موضحًا أن لفظة "شَوَرَ" هي أصل كلمة شورى، ومعناها قطف العسل.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وبالتالي معناها قطف أشهى وألطف ما في الإنسان وهو تفكيره وعقله، كما أن الحق يتعدد وليس واحدًا، وبالتالي يمكن اختيار أحد أوجهه".

وتابع: "أوضح مثال على هذا الأمر هو صلح الحديبية، اتجه كل الصحابة إلى رأي واحد وهو الاعتراض، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده كان يرى اتجاهًا آخر، وفي حادثة الردة قرر أبو بكر أن يخوض حروب الردة، لكن الصحابة كلهم كانوا ضد هذه الرؤية واستجاب الصحابة له".

وأوضح أن التاريخ الإسلامي يحتوي على نماذج مباركة لانفراد صاحب القرار باتخاذه رغم الشورى، وذلك لعلة علمها أو لمصلحة رآها أو لأمر عرفه ولا يستطيع أن يطلع عليه غيره.
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