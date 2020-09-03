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ديني

لتقصيره في واجبه الوظيفي.. وقف مفتش دعوة بالشرقية عن العمل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:32 م
وقف مفتش دعوة بالشرقية
وقف مفتش دعوة بالشرقية عن العمل
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 قرر  الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس وقف  عبد الستار الشبراوي محمد عبد الدايم مفتش دعوة ومكلف مدير إدارة أم عجرم بمديرية أوقاف الشرقية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب , نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن خدمة بيوت الله وعمارتها هي رسالة الأوقاف الأولى، مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف الوفاء بحق هذه المهمة والعمل الجاد الدءوب على تحويلها إلى واقع ملموس.

وأضاف جمعة  أن خدمة بيوت الله وعمَّارها ضيوف الرحمن شرف لا يدانيه شرف، مما يستوجب التفاني في العمل وبذل أقصى الجهد فيه ابتغاء مرضاة الله (عز وجل).

ومن المقرر ان يؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة غدا بمسجد الحق المبين بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة المحافظ كما سيقوم بافتتاح 7 مساجد على مستوى المحافظة .

كما سيتخلل الزيارة توزيع 2 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بمدن المحافظة وذلط في إطار المساهمة المجتمعية التي تقوم بها وزارة الأوقاف من خلال مشروع صكوك الأضاحي . 


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