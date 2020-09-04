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محافظات

بعد غياب 20 عاما .. سلة بنها تعود للدورى الممتاز

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادى بنها الرياضى بمحافظة القليوبية  بقيادة الكابتن سيد عبد الهادى المدير الفنى للفريق إنجازا كبيرا بالصعود للدورى الممتاز لكرة السلة.

وذلك بعد تغلب فريق بنها على فريق كرة السلة لنادى السكة الحديد فى المباراة الفاصلة بينهم وصعود بنها للممتاز بعد غياب 20 عاما.

ويتكون الفريق من كابتن سيد عبد الهادى المدير الفنى وكابتن سعيد بسيونى المدرب العام وكابتن علاء سالم المدير الإدارى ودكتور محمد سامى اخصائى العلاج الطبيعى وكذلك جميع لاعبى الفريق الاول لكرة السلة بنادى بنها الرياضى

وتوجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالتهنئة للفريق واصفا الفوز بأنه إنجاز كبير لمحافظة القليوبية عامة ونادى بنها خاصة وهو إنجاز مستحق نتيجة الجهد والتعب الذى بذله جميع أعضاء الفريق طوال موسم استثنائى وبعد خوض 42 مباراة طول الموسم وفى ظل جائحة كورونا التى أدت إلى توقف النشاط الرياضى فترة ليست بالقصيرة.
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