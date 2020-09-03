AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم حفلًا بقيادة المايسترو ناير ناجى.. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد إبراهيم

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلًا بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة السوبرانو داليا فاروق وذلك فى الثامنة مساء السبت 5 سبتمبر على مسرح النافورة. 


يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها سيرينادا لموتسارت ، كوشيرتو برفيدو لـ بيتهوفن الى جانب صور من المعرض لـ مودست موسورسكي التى تعد احدى الايقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى  حيث استلهمها من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدام المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات.


يشار أن مودست موسورسكي مؤلف موسيقى روسى ولد عام 1839 بمقاطعة بسكوف لعائلة ثرية وتلقى أول دروسه الموسيقية على يد والدته وعمره ستة أعوام، تميز بثراء الخيال مما أدى إلى غزارة إنتاجه الفنى كما آمن بالإلهام الفطري للموسيقي ولذلك تحررت أعماله من القوالب والصيغ التقليدية، امتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه وكان أبرزهم ريمسكى كورساكوف الذي أكمل الكثير منها لتخرج إلى النور بعد بضعة أعوام من وفاته فى 1881.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيمفوني يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة

على مسرح النافورة.. نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بـ الأوبرا

على مسرح النافورة .. حوار موسيقي بين السيمفوني المصري وأوركسترا الاتحاد الأوروبي

موسيقى الأعمال الدرامية تقدمها أوركسترا صوت مصر على مسرح النافورة بالأوبرا

السيمفوني يرسم بالموسيقى في الأوبرا

ترشيحاتنا

رشوة من مستثمر.. مجلس الدولة يكشف كواليس القرار الجمهوري بعزل نائبه

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

شيخ الأزهر: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. وتبرير الإساءة إليه جريمة

موعد ظهور رمضان صبحى فى بيراميدز

أخبار الرياضة| شوبير يشن هجوما عنيفا على كهربا.. ونقل نجم نادي الزمالك السابق إلى المستشفى بسبب كورونا

الأهلي لم يستفد.. تعليق حازم إمام نجم الزمالك على خناقة كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور