شاهد.. أثار الهجمات الإسرائيلية على أهداف سورية

كشف تقرير استخباراتي لشركة إيمجسات انترناشيونال عن صور الأقمار الصناعية التي تكشف الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على سوريا، الأسبوع الماضي.





وتوضح الأقمار الصناعية الأضرار التي حدثت في مطار دمشق الدولي وكذلك القاعة العسكرية، وتشير التقديرات إلى أن القصف ألحق أضرارا بشحنات أسلحة تابعة لحزب الله، كما أرسل تحذيرا لطهران بهدف منع مواصلة تموضعها في إيران.





وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد قال إن الهجمات المنسوبة لإسرائيل، استهدفت مطار التيفور، بمنطقة حمص، وكذلك منشآت إيرانية. ولفت المرصد إلى مقتل جنود من الجيش السوري لكنه لم يذكر عددهم.





وأعلن الجيش السوري أمس أن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على مطار التيفور بحمص، مما تسبب في خسائر مادية.





وفي مطلع الاسبوع الجاري، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد أهداف معادية في سماء دمشق، وتم اسقاط بعد الصواريخ المعادية.



