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رياضة

لاعب الإنتاج الحربي: مواجهة الأهلي أثرت علينا سلبا.. وسنفوز على طنطا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:47 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد
علق محمد بازوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على فوز فريقه على سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدوري المصري الممتاز.


الإنتاج الحربي نجح في تحقيق الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة المحلية.


وقال بازوكا في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "الفريق مر بظروف صعبة للغاية بسبب إصابة معظم اللاعبين بفيروس كورونا، ولم نخض أي مباريات ودية سوى لقاء وحيد".


وتابع: "البداية كانت أمام الأهلي، ومواجهة الأحمر بالنسبة لأي فريق تعد حياة أو موتا، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا للغاية، وهذا الأمر جاء بالسلب علينا فيما بعد".


وأكمل: "بالطبع نؤدي بشكل جيد، ولكن ليس بالشكل المطلوب، والدوري صعب للغاية بسبب تقارب النقاط بين الفرق، وتعرضنا لأربع هزائم بعد كورونا ولم نخسر مثل هذه المباريات قبل فترة التوقف".


وأضاف: "استعددنا جيدًا لمباراة سموحة، والحمد لله قدمنا مواجهة جيدة، وسعيد بعودة اللاعبين من جديد، مثل المباريات التي أقيمت قبل كورونا، والجهاز الفني تعامل معنا بشكل جيد على المستوى النفسي، نستعد لمباراة طنطا المقبلة، وسوف نفوز ونحصد الثلاث نقاط".


وكان الإنتاج الحربي تلقى 4 خسائر متتالية من المقاولون وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.


جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.
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