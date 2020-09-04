مقترح برلماني بتفعيل منظومة حق الانتفاع لجذب المستثمرين

اقترحت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم تفعيل منظومة حق الانتفاع للأراضي بحيث يتم جذب المزيد من المستثمرين، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.





وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المساحة المشغولة تمثل ٧% من مساحة مصر والمساحة الفارغة من السكان والمنشأت الصناعية تُعتبر كبيرة جدًا، قائلة:"هنفضل لحد امتى متكتلين في مكان واحد وسايبين باقي مساحة مصر غير مستغلة واكيد الحكومة هتحتاج لدعم كبير علشان تعمر الأماكن الخالية ولذلك حق انتفاع الأرض سيكون خل مناسب لهذه المشكلة".





وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حق انتفاع الأرض يتم من خلال تقديم مساحات معينة لمستثمر لمدة طويلة على أن يقدم نظير ذلك خدمة للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، لافتة إلى ضرورة تغيير استراتيجية التخطيط من أجل تعمير المساحات الخالية في مصر.