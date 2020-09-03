خالد الجندي: المسلمون يتعرضون لاستفزازات لا تنتهى.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على الرسوم المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، التى أعادت نشرها مجلة شارل ابدو الفرنسية، إن هذه أحداث جثام وقعت فى المجتمع الغربى، وتؤثر بشكل على المسلمين فى كل دول العالم والذى يبلغ عددهم ما يزيد عن مليار ونصف تقريبا.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المسلمون يتعرضون إلى استفزازات لا تنتهى، والإسلام هو الدين الوحيد الذى يتعرض إلى الاعتداء فى كل دول العالم، وهذا ليس بسبب تصرفات بعض أبنائه لأن كل دين فيه من تعتريهم التعصب والتطرف، وليس حادث نيوزيولاندا ببعيد، والذى راح فيه عشرات الضحايا من المسلمين، لكن المعالم تظهر فيه أمور لا داعى لها من استفزاز المسلمين".





كان الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في بداية الحلقة، إن الشورى غير ملزمة في الإسلام، لكنها ناصحة وكاشفة مبينة وموضحة ومفهمة، موضحًا أن لفظة "شَوَرَ" هي أصل كلمة شورى، ومعناها قطف العسل.

وأضاف الجندي: "وبالتالي معناها قطف أشهى وألطف ما في الإنسان وهو تفكيره وعقله، كما أن الحق يتعدد وليس واحدًا، وبالتالي يمكن اختيار أحد أوجهه".

وتابع: "أوضح مثال على هذا الأمر هو صلح الحديبية، اتجه كل الصحابة إلى رأي واحد وهو الاعتراض، لكن النبي وحده كان يرى اتجاهًا آخر، وفي حادثة الردة قرر أبو بكر أن يخوض حروب الردة، لكن الصحابة كلهم كانوا ضد هذه الرؤية واستجاب الصحابة له".

وأوضح أن التاريخ الإسلامي يحتوي على نماذج مباركة لانفراد صاحب القرار باتخاذه رغم الشورى، وذلك لعلة علمها أو لمصلحة رآها أو لأمر عرفه ولا يستطيع أن يطلع عليه غيره.



