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محافظات

محافظ شمال سيناء: لدينا 22 منطقة عشوائية يتكلف تطويرها 173 مليون جنيه

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:21 م
محافظ شمال سيناء:
محافظ شمال سيناء: لدينا 22 منطقة عشوائية
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احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء، أن هناك 22 منطقة عشوائيات على مستوى المحافظة، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، وتتكلف مشاريع تطويرها 173 مليونا و800 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أن من بينها هذه المناطق ،  10 مناطق فى العريش ، و6 مناطق فى الشيخ زويد ، و 4 مناطق فى بئر العبد ، ومنطقتين فى نخل ، علاوة على المناطق المقيم فيها القادمين من الشيخ زويد ورفح حديثا بعد الانتقال من منازلهم بسبب الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أنه تم تقسيم هذه المناطق إلى 3 مراحل للبدء في التفيذ بناء على خطة وزارة الإسكان بشأن تطوير العشوائيات، موضحا ان عملية التطوير تشمل توصيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والخدمات والمرافق الأخرى.  
 
وقال شوشه ، انه تم تنفيذ شبكات صرف صحي ومياه للشرب وطرق كبيرة بقرية الروضة لتحويلها لقرية نموذجية كبيرة على أحدث طراز معماري لخدمة أهالي القرية وتستوعب المزيد من الأسر مستقبلًا . الي جانب تنفيذ مشروع لتطوير منطقة التلول ضمن القري الاكثر احتياجا.

واوضح المهندس حسام الشريف مستشار التخطيط العمرانى للمحافظة، ان هناك خطة لتطوير العشوائيات ، والأولويات المقترحة والتكلفة التقديرية للتطوير .. حيث تضمنت المرحلة الأولى 8 مناطق تتكلف86,6 مليون جنيه ، 5 مناطق فى المرحلة الثانية تتكلف 33,7 مليون جنيه ، 9 مناطق فى المرحلة الثالثة تتكلف 53,4 مليون جنيه.

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