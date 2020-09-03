تعيين المستشار محمود عتمان أمينا عاما لمجلس الشيوخ.. الأعضاء يشيدون باختياره.. ويؤكدون: قيمة قانونية كبيرة ولديه خبرات وكفاءة مناسبة.. ويتمتع بتاريخ طويل وسجل حافل من المناصب القضائية

الجندي عن تعيين المستشار محمود عتمان أمينا عاما لمجلس الشيوخ:

اختيار في محله

أمل رمزي:

المستشار محمود عتمان هو الاختيار الأفضل لمنصب أمين عام مجلس الشيوخ

الهضيبي يهنئ المستشار محمود عتمان لندبه أمينًا عام لمجلس الشيوخ









هنأ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بمناسبة انتدابه بشكل كلي من قبل رئيس مجلس الدولة للعمل أمينا عاما لمجلس الشيوخ 2020 ، حيث أكدوا أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، قيمة قانونية كبيرة ولديه من الخبرات والكفاءة المناسبة لتأدية عمله الجديد على أكمل وجه، كما أشاروا إلى أن تزويد وثقل مجلس الشيوخ بخبرات قانونية ودستورية واقتصادية وسياسية هو العامل الأكثر أهمية ليحقق المجلس الهدف المنشود من عودته للحياة في الارتقاء بمنظومة التشريع في مصر.









فى البداية هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، المستشار محمود عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بمناسبة ندبه بشكل كلي من قبل رئيس مجلس الدولة للعمل أمينا عاما لمجلس الشيوخ 2020.









وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن هذا الاختيار من جانب رئيس مجلس الدولة في محله حيث إن المستشار محمود عتمان يمتلك من الخبرات القانونية والمهارات القيادية ما يجعله أهلا لتولي هذا المنصب خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المستشار عتمان يتمتع بتاريخ طويل وسجل حافل من المناصب القضائية والتي بدأها من قاعدة السلم الوظيفي بالسلك القضائي وصولا إلى أرفع المناصب بشغله منصب نائب رئيس مجلس الدولة والذي يعد من أعرق المؤسسات القضائية في مصر، وذلك قبل قرار ندبه للعمل أمينا عاما لمجلس الشيوخ.









وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أنهم سيعملون جميعا تحت قبة المجلس من اللحظة التي تنطلق فيها أولى جلساته لخدمة المواطن المصري من خلال الحرص على وضع منظومة تشريعية منضبطة بالتعاون مع مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى في مصر.









وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تزويد وثقل مجلس الشيوخ بخبرات قانونية ودستورية واقتصادية وسياسية هو العامل الأكثر أهمية ليحقق المجلس الهدف المنشود من عودته للحياة مرة أخرى في الارتقاء بمنظومة التشريع في مصر.





وهنأت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد لشون السياحة، المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بتوليه منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ 2020 من خلال انتدابه كليا لتولي هذا المنصب.





وأكدت أمل رمزي، في بيان، اليوم، أن المستشار محمود عتمان يمتلك من الخبرات القانونية والإدارية ما يؤهله ليكون الاختيار الأفضل لتولي هذا المنصب خلال المرحلة المقبلة لما له من أهمية كبرى ومسئوليات ضخمة.





وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن المهمة الملقاة على عاتق مجلس الشيوخ 2020 كبيرة بما يستدعي الاعتماد بشكل كامل على خبرات قانونية وسياسية على دراية واسعة بمختلف القضايا من أجل تحقيق أفضل أداء لمجلس الشيوخ ومساعدته على الوفاء بالالتزامات المنوطة به.





وشددت أمل رمزي، على أهمية توافر الخبرات القانونية القديرة وصاحبة الكفاءة في مجلس الشيوخ على وجه التحديد حيث أن دوره الرئيسي يعتمد على مناقشة التشريعات بشكل سليم ودستوري وقانوني من أجل تيسير مهمة مجلس النواب في إقرار قوانين تخدم المواطن المصري في جميع المجالات وفي مختلف مناطق الجمهورية.





وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس سيكون دوره الرئيسي وهمه الأوحد خدمة مصالح الشعب المصري من خلال المساهمة في خلق منظومة تشريعية منضبطة وعادلة تحقق للمواطنين حياة أفضل وتعمل على حل مشكلاتهم.





وهنأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بندبه للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ بطريقة الندب الكلي.





وقال الهضيبي، في بيان، اليوم، إن المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، قيمة قانونية كبيرة ولديه من الخبرات والكفاءة المناسبة لتأدية عمله الجديد على أكمل وجه، لافتا إلى أنه يعد إضافة لمجلس الشيوخ.





وأوضح أن المستشار محمود عتمان قيمة قانونية كبيرة حيث شغل عدة مناصب منها العمل بهيئة مفوضي الدولة بجميع المحاكم، وعضوية إدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل من سنة 1992 إلى سنة 1998، وعضوية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والقاهرة، وعضوية المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ورئيس المكتب الفني لها، وعضوية الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا ثم الدائرة الأولى ثم الدائرة الخامسة.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من المنتظر أن يبدأ المجلس الجديد أعماله خلال الفترة القليلة القادمة بعد غياب سنوات طويلة منذ حل آخر مجلس شورى.





وشدد الدكتور ياسر الهضيبي، على أهمية الدور الذي سيلعبه مجلس الشيوخ في المعادلة السياسية في مصر كغرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى.