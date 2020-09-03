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منوعات

للتعبير عن الامتنان.. الزوج يتنازل عن ممتلكاته لأسرة الزوجة فى أفريقيا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:11 م
المهر قطعان الماشية
المهر قطعان الماشية فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

الزواج هو تقليد يحدث فى العالم أجمع ولكن لكل منطقة بل وقبيلة طريقة خاصة للاحتفال به، ففى أفريقيا وبالتحديد دولة جنوب أفريقيا نجد  كل ماهو غريب حيث يسمى المهر اللوبولا " ثروة العروس"، وهي ممتلكات من الماشية أو الأبقار يتعهد الزوج المحتمل أو رب أسرته بمنحها لرب أسرة الزوجة المرتقبة امتنانًا للسماح للزوج بالزواج من ابنتهما.


دليل على الحب


تمثل اللوبولا دليلا قويا على حب الرجل لشريكة حياته حيث يسعى جاهدًا لتوفير ودفع ثمن لوبولا، لمراسم الزواج ودفع المهر اللوبولا تحدث على على عدة مراحل في كل مرحلة من مراحل الحفل ، هناك تقاليد يجب مراعاتها ودفع مبالغ صغيرة، حيث أنه لا يتم دفع Lobolo دفعة واحدة ، ولكنها تتويج للعديد من المبالغ المختلفة.


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تحديد ثمن العروس


يتم تحديد المبلغ المدفوع أثناء المفاوضات ويعتمد على مرحلتين، حيث يُمنح العريس فرصة للتعبير عن نواياه في الزواج من حبيبته بعد وضع المال في سلة منسوجة، وتخبر عائلة العروس عائلة العريس بما يريدونه من اللوبولا ثم يتم تحديد موعد، يوافق عليه الطرفان ، للاجتماع مرة أخرى.


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المرحلة الثانية، حيث تقدم عائلة العريس نفسها في الموعد المتفق عليه،و يتم وضع الأموال مرة أخرى في سلة منسوجة وتقدم لعائلة العروس.


تحية الأسعار


عندما يزور العريس أهل العروس فإنه يدخل محملا بالهدايا لاهل زوجته حيث وضع الهدايا النقدية أو الغذائية اللاحقة في طبق خاص يستخدم لهذه المناسبة، والتى تتضمن ملابس لوالدة ووالد العروس، وشراء أدوات منزلية أو أدوات طبخ، ومبلغ مالي يعطى للعروس، و إذا كان هناك أخوات أو أشقاء أصغر سنًا ، فقد تمنحهم جزءًا من المال.


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بعد ذلك يأتي "مهر العروس" الفعلي والذي يسمى "Rusambo" هذه الهبة تدفع من الماشية نقدًا ، كما يدفع العريس ثمن "Munongedzi wedanga" ، وهي عصا تستخدم لدفع الماشية إلى الحظيرة. إذا كانت الماشية مكافئة للنقد ، فستكون العصا أيضًا معادلة نقدية لها.


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تشمل المرحلة النهائية حفلة يمولها العريس، وبعد تقديم الهدايا ، يحيي العريس الأصهار من خلال تحية التصفيق التقليدية الخاصة ويسمح له أن يكون جزءًا من الأسرة، ويمنح لقب الصهر  "MUKWASHA" .

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