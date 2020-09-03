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أخبار العالم

شعبنا مَن أوقف الضم.. أبومازن: لقد كبرنا ولم نعد نريد وصاية أحد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:08 م
محمود عباس
محمود عباس
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قسم الخارجي
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أبو مازن" اليوم الخميس، إن الفلسطينيين أمام مظلة الأمم المتحدة ومستعدون لمفاوضات جادة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع أبومازن خلال كلمته في اجتماع أمناء الفصائل، نحن لم ولن نفوض أحدًا ونحن الذين نتكلم فقط عن قضيتنا الفلسطينية .. ومن يقول جئت لكم بشيء .. لا نريد شيئًا من أحد .. إما أن تساعدني أو تقف جانبًا .. لا نريد أن يقول أحد أنه أوقف الضم .. شعبنا هو من أوقف الضم وأفشل صفقة القرن .. ولا نريد أحد أن يحملنا جمائل .. ولن نسمح ولن نقبل لأحد بأن يتكلم باسمنا ونحن من نتكلم باسم الشعب الفلسطيني. 


وتابع، لقد كبرنا ولم نعد نريد وصاية أحد ونحن قادرون على التكفل بأنفسنا وشعبنا، لقد اتخذنا في شهر 5 الماضي قرارا واضحا أنه في حال أعلن عن خطة الضم سنقول لهم تفضلوا وتحملوا مسؤولياتكم كاملة.


واستطرد لقد رفضنا صفقة القرن جملةً وتفصيلًا وقطعنا علاقتنا مع الإدارة الأميركية بعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .. ثم قامت بنقل سفارتها إليها .. ثم أوقفنا الاتصالات مع الاحتلال بعد اعلانها خطة الضم .. وأعلنا أننا حل من جميع الاتفاقيات معهما .. وقلنا للجميع: إذا نفذت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أي من مخططات الضم ولو على سنتميتر واحد من أرضنا المحتلة منذ عام 1967 فستكون حكومة الاحتلال ملزمة بتحمل المسؤوليات الكاملة في دولة فلسطين كقوة احتلال وفق للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. مؤكدا أن السلطة لم تتراجع عن موقفها وستبقى متشبثة بهذا الموقف.


وتابع: "هذه المواقف ترتب عليها أزمات اقتصادية وغيرها وتم وقف تحويل المقاصة .. الاحتلال يسرق أموالنا باستمرار .. وزادت الضغوط علينا وعلى الدول العربية منذ بداية العام حتى أن هذه الدول لم تفي بالتزاماتها المالية معنا".
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