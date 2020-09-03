AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منح دراسية من المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:58 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
احمد صالح
أعلنت محافظة شمال سيناء ، عن توفير منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية ( نظامى الثلاث والخمس سنوات ) للدراسة فى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية الصناعية نظامى 3 و5 سنوات للعام الدراسى 2019 / 2020 ، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الصناعية من  المحافظة .

وأضاف المحافظ، أنه يتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة فى مركز المعلومات  المحافظة فى مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر الجارى وحتى يوم الخميس القادم الموافق 10 سبتمبر الجارى.

وأشار الى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة شهادة الميلاد ، صورة استمارة شهادة الثانوية الصناعية ومستخرج رسمى منها ، وإفادة بالشهادة الإعدادية وأخرى بالشهادة الابتدائية.

وقد سبق توفير ٥٨ منحة لكل من : سيناء الخاصة ، الجامعة البريطانية ، الجامعة المصرية الصينية ، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .. وسيكون القبول فى المنح للأكبر مجموعا ، وأنه فى حالة التساوى يتم اختيار الأصغر سنا.

اقرأ ايضا:
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.. مطروح تعلن شروط وضوابط الحصول على منحة دراسية مجانية

شوشة: منح دراسية بالجامعات الخاصة للطلاب المتفوقين في شمال سيناء

الخريطة الكاملة للكليات والمعاهد التى تقبل طلاب المدارس الفنية الصناعية بنظام الثلاث سنوات

الإعلان عن 55 منحة دراسية بجامعتي سيناء والمصرية اليابانية

بشرى .. الموافقة على إلحاق خريجي الثانوية الأزهرية بجامعة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

رغم كفاءته.. تفاصيل الإطاحة بمدير المكتب الفني بـ اتحاد الكرة

تشكيل هجومي للزمالك أمام بيراميدز

رئيس الوزراء: إصرار من الحكومة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده

ليست 14 يومًا فقط.. فيروس كورونا يظل في الجسم هذه المدة

بفستان مكشوف.. ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار.. شاهد

الأوضاع مستقرة.. الكاف: لا نية لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور