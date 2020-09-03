منح دراسية من المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

أعلنت محافظة شمال سيناء ، عن توفير منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية ( نظامى الثلاث والخمس سنوات ) للدراسة فى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.
وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية الصناعية نظامى 3 و5 سنوات للعام الدراسى 2019 / 2020 ، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الصناعية من المحافظة .
وأضاف المحافظ، أنه يتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة فى مركز المعلومات المحافظة فى مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر الجارى وحتى يوم الخميس القادم الموافق 10 سبتمبر الجارى.
وأشار الى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة شهادة الميلاد ، صورة استمارة شهادة الثانوية الصناعية ومستخرج رسمى منها ، وإفادة بالشهادة الإعدادية وأخرى بالشهادة الابتدائية.
وقد سبق توفير ٥٨ منحة لكل من : سيناء الخاصة ، الجامعة البريطانية ، الجامعة المصرية الصينية ، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .. وسيكون القبول فى المنح للأكبر مجموعا ، وأنه فى حالة التساوى يتم اختيار الأصغر سنا.
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وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية الصناعية نظامى 3 و5 سنوات للعام الدراسى 2019 / 2020 ، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الصناعية من المحافظة .
وأضاف المحافظ، أنه يتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة فى مركز المعلومات المحافظة فى مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر الجارى وحتى يوم الخميس القادم الموافق 10 سبتمبر الجارى.
وأشار الى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة شهادة الميلاد ، صورة استمارة شهادة الثانوية الصناعية ومستخرج رسمى منها ، وإفادة بالشهادة الإعدادية وأخرى بالشهادة الابتدائية.
وقد سبق توفير ٥٨ منحة لكل من : سيناء الخاصة ، الجامعة البريطانية ، الجامعة المصرية الصينية ، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .. وسيكون القبول فى المنح للأكبر مجموعا ، وأنه فى حالة التساوى يتم اختيار الأصغر سنا.
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