AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يؤجل البت في مصير المعارين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس في البت بمصير كل اللاعبين المعارين على نهاية الموسم الجاري وعدم التسرع في قرار عودة أي لاعب خلال الموسم المقبل.

 

ويأتي هذا للتأكد من أهمية وجدوى اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق الأبيض.


ورفض مسئولو الزمالك الانسياق وراء الضغوطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة أي لاعب لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

 

وهذا  بسبب خوفهم من عدم انسجام بعض اللاعبين على ضغوطات اللعب على عكس الوضع بالنسبة لباقي الأندية الأخرى.

 

وأكد المصدر  أنهم منحوا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الوقت الكافي لرؤية كل اللاعبين المعارين بمن فيهم رزاق سيسيه والحكم عليه بالشكل الكافي وعدم التسرع.

 

وتمسك مسئولو الزمالك بعدم التسرع في فكرة عودة أي لاعب حال تألقه مع ناديه المعار حتى لا يؤثر الأمر بصورة سلبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجانب الزمالك.. من الأقرب للرحيل في الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

معار فى صفوف الاتحاد.. الزمالك يدرس عرضين خارجيين لبيع رزاق سيسيه

الزمالك يخفض القيمة المالية نظير بيع رزاق سيسيه

وكيل رزاق سيسيه يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الزمالك

الاتحاد السكندري يعلن نتيجة مسحة رزاق سيسيه

موقف معاري النادي الأهلي من الدخول في حسابات فايلر والعودة مجددا للأحمر

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع مرتين في 8 ساعات.. سعر جرام عيار 21 ينخفض 10 جنيهات

أهداف الصداقة.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع أحمد السعدني أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

استفزاز لليونان.. وزير الدفاع التركي يحلق فوق بحر إيجه بطائرة إف-16.. شاهد

كلام نهائي.. ميسي يقرر البقاء في برشلونة

فايلر محتاس .. 11 لاعبا يغبيون عن الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

وزيرة الصحة: كورونا لا يستهدف الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور