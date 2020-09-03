AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: ليبيا تنتظر الخلاص بقيادة جيشها الوطني ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:18 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه مرت 51 سنة على انطلاقة  ثورة الفاتح الليبية والتي مضت فى طريقها لمواجهة الاستعمار والرجعية فكيف يمكن بعد تلك السنوات قراءة خريطة الماضى والحاضر والمستقبل.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد  أنه  كيف قام حلف الناتو بضرب استقرار الدولة الليبية مشيرا أنه  هل يحق لكائن من كان ان يعبر الحدود ويوجه الضربات فى غيبة الامم المتحدة.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه هل يحق اعطاء الشرعية لدول تعتدى على دولة عربية ذات سيادة فكانت النتيجة تواجد تركيا وقطر والميليشيات والجماعات الارهابية داخل ليبيا.

وأشار بكري إلى أن ليبيا الشقيقة تنتظر الخلاص وتسعى بقيادة جيشها الوطني لوضع حد للفوضى السائدة على ارض الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكري: الرئيس السيسي قائد وطني يعمل على حماية الأمن القومي العربي والمصري

مصطفى بكرى لـ خالد المشرى: انظر لنفسك في المرآة لتعرف العملاء.. فيديو

بكري: الشعب الليبي يقول لحكومة الميليشيات كفى فسادا في أرض عمر المختار.. فيديو

ترشيحاتنا

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور

برشلونة يتلاعب بـ ليفربول في صفقة فينالدوم.. التفاصيل الكاملة

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق

رغم كفاءته.. تفاصيل الإطاحة بمدير المكتب الفني بـ اتحاد الكرة

بعد جلسة تحقيق غير معلنة.. حكومة الوفاق تعلن رسميا عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا

قبل لقاء الأهلي .. إصابة لاعب جديد في صفوف الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور