مصطفى بكري: ليبيا تنتظر الخلاص بقيادة جيشها الوطني ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه مرت 51 سنة على انطلاقة ثورة الفاتح الليبية والتي مضت فى طريقها لمواجهة الاستعمار والرجعية فكيف يمكن بعد تلك السنوات قراءة خريطة الماضى والحاضر والمستقبل.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه كيف قام حلف الناتو بضرب استقرار الدولة الليبية مشيرا أنه هل يحق لكائن من كان ان يعبر الحدود ويوجه الضربات فى غيبة الامم المتحدة.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه هل يحق اعطاء الشرعية لدول تعتدى على دولة عربية ذات سيادة فكانت النتيجة تواجد تركيا وقطر والميليشيات والجماعات الارهابية داخل ليبيا.





وأشار بكري إلى أن ليبيا الشقيقة تنتظر الخلاص وتسعى بقيادة جيشها الوطني لوضع حد للفوضى السائدة على ارض الوطن.



