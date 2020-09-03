كورونا وغيرها.. أبرز خمسة تحديات واجهت الهلال السعودي قبل التتويج بالدوري

حسم فريق الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019/20 بعد الفوز على الحزم برباعية في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين السعودي برصيد 66 نقطة من 28 جولة حيث حقق “الأزرق” 20 انتصارًا و6 تعادلات وخسارتين إضافة إلى إحراز 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 24 هدفًا.

وحقق الهلال لقبه السادس عشر من الدوري السعودي والخامس في عهد الاحتراف متفوقًا على جميع الأندية التي سبقت وحصلت على اللقب مثل النصر والأهلي والاتحاد والشباب والفتح.

ويتواجد فريق النصر بالمركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة من 28 جولة، ليفشل “العالمي” في الحفاظ على لقبه الاستثنائي.

ومرّ هذا الموسم بظروف استثنائية ليس فقط على الهلال بل وجميع الأندية لذلك يُحسب على نجوم “الزعيم” تمكنهم من حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين في ظروف غير مسبوقة.

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ونستعرض لكم عبر موقع “سبورت 360” أبرز الظواهر التي حدثت داخل الهلال خلال الموسم الحالي حتى التتويج بلقب الدوري السعودي للموسم 2020/21:

1- حماس “الآسيوية والعالمية”:

بدأت منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي في الوقت الذي يشارك فيه “الزعيم” في مراحل خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حيثُ اصطدم وقتها الفريق بمنافسين من العيار الثقيل (الأهلي والاتحاد والسد وأوراوا الياباني) وتوج الأزرق باللقب بعد غياب طويل.

كما شارك الهلال بعد ذلك في بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة وقدم الفريق مستوى فني وبدني وذهني عالي ومرهق جدًا أيضًا، مع تأجيل مبارياته في الدوري السعودي خلال تلك الفترة، ويبدو أن اللاعبين تأثروا كثيرًا بهذا المجهود الذي بذلوه في بطولتي دوري الأبطال والمونديال بالإضافة لمنافسات الدوري.

ومع نهاية الدور الأول من الدوري السعودي؛ أصبح فريق النصر هو بطل الشتاء بعد تصدره جدول الترتيب بـ33 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي لعب 15 مباراة حيثُ (فاز في 9 – تعادل 3 – خسر 2).

2- إصابة عبدالله عطيف بالصليبي:

خسر فريق الهلال خدمات نجمه المتألق عبدالله عطيف الذي يعد “عازف” إيقاع خط الوسط وذلك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته ضد شباب الأهلي في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وخضع عطيف لجراحة الصليبي ليغيب بالتالي عن بقية مباريات موسم 2019/20 ويخسر الهلال جهود هذا اللاعب المتألق في وسط الملعب بالفريق.

واعتمد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على الثلاثي “محمد كنو وجوستافو كويلار وسلمان الفرج” في وسط الملعب لكن في الوقت نفسه كان تأثر عطيف واضحًا.

3- توقف “كورونا”:

توقفت جميع الأنشطة في المملكة العربية السعودية في منتصف شهر مارس الماضي بعد انتشار وباء فيروس كورونا “القاتل” وكان ذلك عقب مباراة تعادل الهلال مع ضمك 1-1 في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

واضطر لاعبو الهلال لممارسة التدريبات بشكل منفرد في منازلهم نظرًا لتوقف النشاط الرياضي ومنع الأندية من خوض التدريبات الجماعية والتي تعد بالتأكيد أفضل وأميز للاعبين من التدرب في المنزل.

وعاد فريق الهلال في ظروف استثنائية ووضع غير مسبوق لاستكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر، كما تعرض بعض اللاعبين للإصابة بكورونا.

4- تأثيرات كورونا:

توقف النشاط الرياضي في الدول تسبب بطبيعة الحال في إحداث مشاكل اقتصادية لدى الأندية وهو ما تغلب عليه الهلال من خلال تطبيق “أنا هلالي” لزيادة المداخيل للنادي عبر دعم محبي “الزعيم”.

أما على المستوى الفني؛ يعود اللاعبون بعد فترة توقف كبيرة عن ممارسة اللعبة وبالتالي لن يكونوا في نفس الحالة الفنية والبدنية التي كانوا عليها قبل التوقف بالإضافة إلى عودة الفريق بدون بعض اللاعبين مثل هتان باهبري وكاريلو لإصابتهم بكورونا كما تعرض لاعبين آخرين لإصابات مختلفة.

واصطدم الهلال باختبار صعب في أولى مبارياته بعد العودة من خلال ديربي الرياض ضد المنافس اللدود “فريق النصر” لكن الأزرق فاز بنتيجة 4-1 وهي بالتأكيد المباراة التي منحت بطل الدوري الأفضلية.

5- رحيل السوبر إدواردو:

يعد البرازيلي كارلوس إدواردو أحد أهم اللاعبين في الفريق الهلال فقد ساهم في التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم من خلال تسجيل 12 هدفًا، وبالرغم لما قدمه بقميص النادي خلال الـ5 مواسم فقد جاءت نقطة النهاية ليرحل نهائيًا ليخوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي الإماراتي.

شارك إدواردو مع الهلال بعد استئناف الدوري السعودي في 3 مباريات فقط ثم تعرض للإصابة وغاب عن المباريات التالية ضد الأهلي والفيصلي والحزم بالإضافة إلى آخر جولتين وذلك بعد انتهاء مهمته رسميًا بمقيص الأزرق.

واعتمد رازفان مدرب الهلال على خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في مركز صانع اللعب بعد غياب إدواردو للإصابة ثم رحيله نهائيًا.