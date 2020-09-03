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أخبار العالم

شاهد بالفيديو.. طائرة تلقي بأكياس المخدرات بوسط تل أبيب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين بتهمة إلقاء عشرات من الأكياس البلاستيكية المليئة بمادة الماريجوانا المخدرة بواسطة طائرة من دون طيار بوسط تل أبيب.

وقالت الشرطة إن المعتقلين في الثلاثينيات من عمرهما، مشيرة إلى أنها صادرت الطائرة المسيرة وعشرات الأكياس المماثلة لتلك التي تم إلقاؤها على ميدان رابين اليوم.

لفتت الشرطة إلى أن توزيع مادة مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يعد أمرا غير قانوني مثل بيعه.



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