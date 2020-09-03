شاهد بالفيديو.. طائرة تلقي بأكياس المخدرات بوسط تل أبيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين بتهمة إلقاء عشرات من الأكياس البلاستيكية المليئة بمادة الماريجوانا المخدرة بواسطة طائرة من دون طيار بوسط تل أبيب.
وقالت الشرطة إن المعتقلين في الثلاثينيات من عمرهما، مشيرة إلى أنها صادرت الطائرة المسيرة وعشرات الأكياس المماثلة لتلك التي تم إلقاؤها على ميدان رابين اليوم.
لفتت الشرطة إلى أن توزيع مادة مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يعد أمرا غير قانوني مثل بيعه.
ברייקינג: המשטרה עצרה 2 גברים בשנות ה30 לחייהם, אשר הפעילו רחפן בככר רבין בת״א ובאמצעותו השליכו לככר שקיות המכילות חומר אשר על פי החשד מהווה סם מסוכן. שוטרי תחנת לב תל אביב איתרו את הרחפן , שלט ההפעלה ועוד עשרות שקיות זהות לאלה שהופצו @ynetalerts https://t.co/TjertEeXqi— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020