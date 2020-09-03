وزير التعليم العالي: دولة تمتلك 140 عالما بالخارج قادرة على حل كل مشاكلها

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه تم عقد اجتماع مع 140 عالما مصريا يدرسون بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريس في الجامعات الأهلية.









وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي":" الدولة التي تمتلك 140 عالما مصريا على هذه القدرة من الخبرة والمهارة قادرة على علاج كل مشاكلها".









وأضاف:" لدينا أساتذة وتوأمة في كل الجامعات العريقة في الولايات المتحدة وسنكرر الأمر في جامعات إنجلترا".









وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لإقرار الخطوات التنفيذية، ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.



