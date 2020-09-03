AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالي: دولة تمتلك 140 عالما بالخارج قادرة على حل كل مشاكلها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:38 م
خالد عبدالغفار وزير
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه تم عقد اجتماع مع 140 عالما مصريا يدرسون بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريس في الجامعات الأهلية.


وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي":" الدولة التي تمتلك 140 عالما مصريا على هذه القدرة من الخبرة والمهارة قادرة على علاج كل مشاكلها".


وأضاف:" لدينا أساتذة وتوأمة في كل الجامعات العريقة في الولايات المتحدة وسنكرر الأمر في جامعات إنجلترا".


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لإقرار الخطوات التنفيذية، ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موافقة المجلس الأعلى للجامعات شرط قبل التعديلات على نظام الامتحانات.. وتعليم البرلمان توافق على منح الوزير حق تعديل نظام الدراسة والامتحان في حالة الضرورة

التعليم العالي تعلن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

وزير التعليم العالي: إعلان جداول العام الدراسى الجديد خلال 3 أسابيع

ترشيحاتنا

هاشتاج الدعم لضحايا متحرش طنطا يتصدر الترند... ومغردون: نطالب بالإعدام لمستغل المرضى بالأحضان

ليست 14 يومًا فقط.. فيروس كورونا يظل في الجسم هذه المدة

رمتنى من البلكونة... نهال عنبر تروى موقفأ محرجأ فى فترة شبابها

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

ده استفزاز.. رجاء حسين عن سيارة ياسمين صبرى: استعراض الفلوس نقص.. فيديو

أهداف الصداقة.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع أحمد السعدني أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور