لأسباب اجتماعية ونفسية ودينية.. «علاقات زوجية أفضت إلى الموت» الظاهرة تتفاقم والحلول غائبة

«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» - سورة البقرة 229 - هكذا بينَ الله الإطار والقالب الذى لابد أن تسير عليه العلاقات الزوجية، لكن ما نشاهده اليوم من جرائم قتل بطرق وحشية بين الزوج والزوجة تجسد وبشكل ظاهر عدم تقبل فكرة التسريح بإحسان، فالأمر أصبح ساحة حرب لا تنتهي إلا بفقدان أحد الطرفين حتى تخمد تلك النيران المشتعلة.





لكن.. لماذا وصلت العلاقات الزوجية لهذا المنحدر الوعر !، خاصة أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عربيأً و24 عاليميًا فى معدلات الجريمة بشكل عام وجرائم الأسرة بشكل خاص حسب تصنيف “نامبيو” ولكن لا يوجد تصنيف دقيق حول معدلات الجريمة الأسرية.





القتل هربا من فكرة «الانفصال المستحيل»





فى هذا العام انتشرت العديد من قضايا القتل بين الأزواج، كقتل الزوجة للزوج والعكس، وعن تلك الأزمة عبرت الدكتورة إيمان عبد الرؤوف، أستاذ علم نفس التربوي بكلية تربية جامعة حلوانعن رأيها قائلة: إن ما أوصل تلك العلاقات لما عليها الآن هو نقص التربية، فالمقبلون على الزواج منهم أشخاص تلقوا تربية بشكل غير سليم كزيادة في القسوة أو التدليل فى تربية الأبناء، موضحة أن الخلافات الكبيرة التى تحدث داخل الأسرة وتنشأ بين الزوج والزوجة أمام الأبناء تساهم في ذلك وتجعل الأبناء حينما يتزوجون يلجأون لأصدقاء السوء وذلك يعتبر كارثة.





وتحدثت، اعتماد عبد الحميد، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية في هذا الصدد فقالت إن المشاكل بين الزوج والزوجة ليست ظاهرة حديثة ولكن خلال فترة كورونا وقبلها تحول الأمر إلى صراعات وقتل دموي وانتقامات بين الزوج والزوجة وذلك لعدة أسباب منها فكرة الإنفصال المستحيل المزروعة بداخل الزوج والزوجة، واستشهدت بحادثة سيدة أخبرها زوجها أنه سيتزوج من غيرها، فكان رد الفعل تقطيع الرجل وتوزيع أشلائه.









تابعت خبيرة العلاقات الأسرية: وحادثة الجزار الذى قطع زوجته ووضعها فى الثلاجة عندما علم بحبها لشخص آخر وطلبت الطلاق منه لذلك، وفكرة الانفصال ليست سهلة وبسيطة لأن الطرفين لا يقبلان الفكرة مجتمعيا.

كما ركزت عبد الحميد على فكرة عدم التكافؤ الذي يعتبر من أهم أسباب القتل والعنف بين الزوجين قائلة: الأب يريد لابنته الزوج الغنى - الــ جاهز من مجاميعه - والرجل يركز على إمكانيات الزوجة وليس غير ذلك، مع إهمال التراضي والرضا والقبول وذلك ما أوصي الرسول صلى الله وسلم عليه، فالتكافو هو ما يميز العلاقات الزوجية ولو تم الإنفصال سيتم على خير."





الفضفضة على مواقع التواصل تزيد الأزمات





وهنا أشارت خبيرة العلاقات الأسرية، إلى دور العائلة الكبير الذى كان يوجد قديمًا بشكل ملحوظ حيث يتم اللجوء إليه في المشاكل الزوجية، ولكن الآونة الأخيرة يتم اللجوء إلى صفحات التواصل الإجتماعى وجروبات الدردشة ومنه يتعرف كل من الزوجة والزوج على أصدقاء سوء مما يؤدى إلى غياب الخصوصية عكس الماضي، فكان يوجد كبير لأسرة وأم واعية وأب مدرك.





وأضافت أن المواقع الإباحية لها دور كبير فى ذلك الخلاف فهى تجعل الرجل يشعر بأن تلك الزوجة لا تستطيع الإلمام برغباته، مشيرة إلى المشاكل المادية والاقتصادية التي جعلت الأوضاع تتفاقم وعدم شعور كل من الشخصين بالأمان ولجوء كل منهم للتحدث مع شخص آخر أي طرف ثالث وعدم المناقشة مع الشخص الأساسي لعدم وجود فكرة التشاور بينهم.





الإعلام والدراما في قفص الاتهام





وأعربت عبد الحميد أن أسوأ الفترات التي مرت بيها البلاد من 1967 إلى 1973 لم تشهد البلاد حالات طلاق كثيرة ولا محضر فى قسم، وكان الهدف الأسمى لذلك بناء الدولة، وكل تركيز الدولة وقتها استرداد الأرض وكل تركيز الأبناء على ذلك، لذلك لابد من التركيز على هدف وهو بناء الاسرة مضيفا إلى أهمية وجود توعية في المدارس والجامعات للطلاب.







واختتمت كلامها بأهمية دور الإعلام الذي تسبب في الآونة الأخير في هدم القيم كعرض مسلسلات توضح طريقة قتل زوج وتقطيعه والتخلص من الجثة من خلال إذابته فى حمض، فقديمًا كان يوجد برامج لبناء الأسرة مثل برنامج فايزة كامل.

مطلوب ثورة ثقافية ممنهجة

ويرى الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة أن أسباب ذلك العنف هو أن الشخصية الانفجارية التى يمكن أن تكون للزوجة أو للزوج وأن لديهم سرعة فى الاستثارة على أتفه الأسباب مما يجعل شخص يتعدى على الطرف الآخر.

كما أن فكرة إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تقبله وضغط الأسرة على الشاب للزواج من الفتاة بهدف الطمع فى إرثها، وأيضًا تدخل الأسرة فى المشاكل بين الزوجين يزيذ من اشتعالها وكثرة المشاكل بين الطرفين.

وأوضح فرويز أن الحلول لتلك المعضلة هي ثورة ثقافية ممنهجة تشارك فيها هيئات الإعلام ووزارة الثقافة والشباب والتربية والتعليم والأزهر والكنائس.

الأسرة في الدين تعني القوة

ومن ناحية أخرى أعرب الشيخ مبروك عطية أن الأسرة في الدين تعني القوة أي أن يتقوى كل فرد بالآخر، وفي الوقت الحالي سعى البعض إلى تشوية وتبديد تلك المعاني والقيم فلم يعد الناس يرون في الأسرة قوه ولم يروا في البيوت دفئًا وتدرج الأمر حتى وصل لما نحن فيه من مآسي لم تظهر بشكل مفاجئ ، فبدأت بالصمت الأسري وترك البيوت حتى وصلت إلى تلك البشاعة فأصبحنا نرى الزوج الذي يقتل زوجته ويقطعها بمنشار ويرمي بجسدها وهو هادئ النفس.

