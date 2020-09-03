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مصطفى بكري: اللواء شريف سيف الدين أعاد 60 مليار جنيه للدولة.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:02 م
اللواء حسن عبد الشافي
اللواء حسن عبد الشافي
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تسلم اللواء حسن عبد الشافي أعمال منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلفا للواء شريف سيف الدين الذى تم تعيينه مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن اللواء حسن عبد الشافي حصل على دورات في الأزمات والتفاوض وأركان حرب عام بكلية القادة والأركان والإعداد المبكر بكلية الدفاع الوطني والتسليح بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه حصل أيضا على دورة كبار القادة والعديد من الدورات في العديد من المجالات الأخرى.

تابع بكري قائلا:  كلمة حق يجب أن أقولها أن اللواء شريف سيف الدين عمل بإخلاص ونزاهة وشرف ولم يكن يعرف طريق المجاملة أو التراخي في بحث الشكاوى التي تصل إليه عبر مكتبه أو الهاتف وفي عهده استطاعت الرقابة الإدارية أن تعيد 60 مليار جنيه للدولة.

وفي عهده لعبت الرقابة الإدارية دورا هاما فى الدفاع عن المال العام وبذلوا كل غال ونفيس في مكافحة الفساد.
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