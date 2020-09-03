استعدادا لاستئناف دورى القسم الثاني.. الألومنيوم يفوز على الفيوم في أولى ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الألومنيوم، الفوز علي فريق الفيوم في
أولي وديات فريق الألومنيوم استعدادا
لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
بدأ محمد الشربينى لاعب فريق الألومنيوم، التسجيل بأخر دقيقة من أحداث الشوط الأول واستطاع
إسلام عبدالراضي تسجيل الهدف الثانى بأخر دقيقة بالشوط الثانى ،قبل أن يضيع فريق الفيوم ضربة جزاء لينتهي
اللقاء بثنائية نظيفة بأولي وديات الألومنيوم
بعد توقف الدورى منذ شهر مارس بسبب جائحة كرونا.
ومن المقرر أن يخوض فريق الألومنيوم اللقاء الودي الثانى يوم الأحد أمام فريق الإتصالات للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستقر ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق
الألومنيوم ، على دخول اللاعبين معسكرا مغلقا حتى يوم 10 سبتمبر، استعدادا لاستئناف دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.