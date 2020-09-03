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رياضة

استعدادا لاستئناف دورى القسم الثاني.. الألومنيوم يفوز على الفيوم في أولى ودياته

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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رباب الهواري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، الفوز علي فريق الفيوم  في أولي وديات فريق الألومنيوم استعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

 

بدأ محمد الشربينى  لاعب فريق الألومنيوم، التسجيل  بأخر دقيقة من أحداث الشوط الأول واستطاع إسلام عبدالراضي تسجيل الهدف الثانى بأخر دقيقة بالشوط الثانى  ،قبل أن يضيع فريق الفيوم ضربة جزاء لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة بأولي وديات الألومنيوم  بعد توقف الدورى منذ شهر مارس بسبب جائحة كرونا.

 

ومن المقرر أن يخوض فريق الألومنيوم اللقاء الودي الثانى يوم الأحد أمام فريق الإتصالات  للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

واستقر ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم ، على دخول اللاعبين معسكرا مغلقا حتى يوم 10 سبتمبر، استعدادا لاستئناف دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

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