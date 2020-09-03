تحرير 41 مخالفة تموينية بالأقصر

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، أنه فى إطار استمرار جهود مديرية التموين بمحافظة الأقصر لضبط المخالفات التموينية، قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بعدد من حملات التفتيش على مدار شهر أغسطس أسفرت عن تحرير 41 محضرا تضمنت:





فى مجال المخابز البلدية تم تحرير ٣٦ محضرا شملت 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ٦ محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر ،٣ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات ، محضرين مغلق بدون اذن ، ٣ محاضر عدم الاعلان عن مواعيد العمل ، 7 محاضر عدم نظافة المخبز ، محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل .









أما بالنسبة للمحلات العامة والأسواق تم تحرير 5 محاضر تضمنت محضرين عدم الاعلان عن الاسعار ، محضرين عدم الاحتفاظ بشهادة صحية ، محضر تجميع دقيق بلدى مدعم .









يأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للأسواق لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وضبط المخالفات والمرور الدائم على المخابز تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية و عبدالرازق عمر مدير إدارة التموين بالمركز.