AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 41 مخالفة تموينية بالأقصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:57 م
شمس يونس
أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، أنه فى إطار استمرار جهود مديرية التموين بمحافظة الأقصر لضبط المخالفات التموينية، قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بعدد من حملات التفتيش على مدار شهر أغسطس  أسفرت عن تحرير 41 محضرا تضمنت:
 

فى مجال المخابز البلدية تم تحرير ٣٦ محضرا شملت 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ٦ محاضر  توقف عن الإنتاج بدون عذر ،٣ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات ، محضرين مغلق بدون  اذن ، ٣ محاضر عدم الاعلان عن مواعيد العمل ، 7 محاضر عدم نظافة المخبز ، محضر عدم الالتزام  بمواعيد التشغيل .


أما بالنسبة للمحلات العامة والأسواق تم تحرير 5 محاضر تضمنت محضرين عدم الاعلان عن الاسعار ، محضرين عدم الاحتفاظ بشهادة صحية ، محضر تجميع دقيق بلدى مدعم . 


يأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للأسواق لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وضبط المخالفات والمرور الدائم على المخابز تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية و عبدالرازق عمر مدير إدارة التموين بالمركز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم..بدء تفعيل الخدمات الإلكترونية بمركز الإتصالات والمعلومات بجامعة الزقازيق

بدء التسجيل الإلكتروني لدورات التربية العسكرية لـ طلاب جامعة القاهرة

15 أغسطس.. بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بسوهاج

وزير الاتصالات: نتعاون مع التعليم العالي لميكنة 27 جامعة حكومية ..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| شوبير يشن هجوما عنيفا على كهربا.. ونقل نجم نادي الزمالك السابق إلى المستشفى بسبب كورونا

مصطفى بكري: اللواء شريف سيف الدين أعاد 60 مليار جنيه للدولة.. فيديو

الأوضاع مستقرة.. الكاف: لا نية لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

مرتضى منصور : كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ بـ "الشلوت والقفا".. فيديو

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى

مصادر أمريكية: استعدادات لتوزيع لقاح كورونا أوائل نوفمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور