شاهد| سيارة كهربائية تطير فى الهواء أثناء شحنها بالطاقة

تعتبر السيارات الكهربائية هى الأحدث فى عالم السيارات الآن، حيث أن جميع الدول تتجه لدعمها وتصنيعها بالشراكة مع العديد من الشركات المتخصصة فى ذلك المجال، للاستفادة من مميزاتها الكثيرة والحد من التلوث الناتج عن عوادم الأخرى التى تعمل بالطاقة.





ولكن مازالت السيارة الكهربائية بها العديد من الجوانب غير المعروفة لدى البعض مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود، لذلك يقع العديد منا فى بعض المشاكل فى أسلوب التعامل معها وهذا ما حدث فى مدينة بالصين.





ففى مدينة سانمينغ جنوبي الصين انفجرت سيارة كهربائية من نوع "بايك" أثناء شحنها فى أحد مراكز خدمات الشحن السريع المخصصة للسيارات الكهربائية.





كما تم التقاط مقطع فيديو لهذا الحادث المأسوى أثناء خروج الأدخنة من السيارة، ثم اندلاع ألسنة اللهب فيها، وتطاير أبواب السيارة فى السماء، وأكد عدد من شهود العيان إن الحريق جاء بسبب مشاكل فى بطارية السيارة المتواجدة أسفل الغطاء الأمامي.





وقام على الفور رجال الإطفاء فى السيطرة على حريق السيارة، وإطفائها عن طريق سكب المياه عليها.