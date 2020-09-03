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وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:06 م
خالد عبدالغفار وزير
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بُعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.


وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن الوزارة عملت على مدار شهرين على خطة التعامل مع العام الدراسي المقبل.


وأشار  إلى أن مصر انتهت من العام الدراسي الفائت في ظل عدم استطاعة بعض الدول القيام بهذا الأمر، على خلفية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الخميس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لإقرار الخطوات التنفيذية، ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضى التى تملكها الجامعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
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