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بين الناس

عصام عشماوي: ترشحى لمجلس النواب لتغيير نظرة الشباب للإعاقة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ عدسه: هدير عبده
إعاقة الجسد لم تكن يوما عائقا فى حياة الإنسان للإنتاج ولكن الفكر غير المدروس والتكاسل هما أسباب الإعاقة الحقيقية، فبالرغم من إعاقته إلا أن عصام عشماوى تعدى بتفكيره من مجرد حارس مرمى في الكرة الخماسية، إلى مرشح لمجلس النواب بخطة مدروسة.

يقول عصام الدين محمد عشماوى مرشح مجلس النواب إن حياته كانت مليئه بالكثير من أول ولادته إلى تخرجه بسبب أنه من ذوى احتياجات خاصة وله معاملة خاصة ولكنه تغلب على تلك المسألة متحديا كل من حوله من تفوقه فى الدراسة إلى تفوقه فى رياضته كحارس مرمى خماسية ثم ترشحه لمجلس الشعب.

وتابع إن أهم خططه فى مجلس النواب هي تمكين الشباب سواء من ذوى الإعاقة أو الأسوياء، فالشاب السليم الذى يرى نفسه أنه فاشل أو لا يقدر على فعل شيء يعاني من إعاقة فى ثقافته وحياته فعند تغيير الثقافة يستطيع الإنسان أن يبنى بناء صحيح فالفكرة الأساسية لديه هى الاهتمام بالثقافة والتعليم.

وأوضح أن كل إنسان يجب أن يشعر بذاته ووجوده فمصر يمتلك شبابها الكثير من المقومات والطاقات ولا يحتاج إلا إلى توجيه ومعرفة ما يميزه والعمل عليه، فالشباب طاقة لا تنفد.

وًيضيف قائلا إن وضع الإنسان على الطريق الصحيح وتوجيهه وتوفير كل ما يلزمه للإنتاج أهداف أساسية لخلق مجتمع بلا إعاقة.
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