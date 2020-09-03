محافظ كفر الشيخ: آن الأوان لعدم الاعتداء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص موظفين للرد على أسئلة المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح على مخالفات البناء.





تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم توجيه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة الاستماع للمواطنين واستقبالهم بشكل جيد والرد على استفساراتهم.





وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بالتزام المواطنين بجميع قرى ومدن المحافظة لإقبالهم الكبير على تقنين أوضاعهم مما يجلعهم تحت مظلة القانون، مضيفا، آن الأوان لعدم الاعتداء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لأن الرقعة الزراعية أمان مصر الغذائي.