مجلس الدولة يؤيد إخلاء منطقة بها فندق انتهى ترخيصه بشرم الشيخ

قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، بعدم قبول دعوى صاحب فندق بشرم الشيخ ، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 598 لسنة 2018 الصادر عام ٢٠١٨ ، والمتضمن تشكيل لجنة وتكليفها بإخلاء منطقة صديقى الكائنة بشرم الشيخ وتسليمها للمدينة ، لزوال شرط مصلحة الطاعن في الغاء القرار ، حيث إن الفندق ملكه والمتواجد بالمنطقة انتهت مدة ترخيصه ، وصدور قرار بغلقه لوجود خطورة من تشغيله وألزمته المحكمة بالمصروفات .









صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى ، وخالد كرم نائبي رئيس مجلس الدولة .









وثبت للمحكمة ، أن المدعي يرأس أحد الفنادق الكائن بمنطقة صديقي/نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وكانت المنطقة الكائن بها الفندق قد صدر بشأنها القرار المطعون فيه رقم 598 لسنة 2018 متضمنا تشكيل لجنة وتكليفها بإخلاء منطقة صديقي ومنطقة الشاطئ يمين الفنار وتسليمها ، لمجلس مدينة شرم الشيخ ، بغرض اتمام عملية تهذيب المنطقة وفور علم المدعي بذلك القرار أقام الدعوي الماثلة بهدف الغائه.









وتبين ، أن الفندق الذي يرأسه المدعي باعتباره منشأة فندقية كان قد صدر له ترخيص بالتشغيل اعتبارا من 23-4-2019 حتي 6-6-2019 أي أن فترة الترخيص بتشغيل الفندق انتهت بانتهاء مدته وخلت الاوراق مما يفيد تجديد ذلك الترخيص من الجهة المختصة لمدة اخري ، فضلا عن أن رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية قد أصدر قراره رقم 290 لسنة 2019 عام 2019 استنادا الى التفويض الممنوح له بالقرار الوزارى رقم 207 لسنة 2018 في بعض اختصاصات وزير السياحة- متضمنا غلق الفندق اداريا لوجود خطورة داهمة من جراء تشغيلة طبقا لتقرير الادارة العامة للحماية المدنية .









الأمر الذى يعني زوال مصلحة المدعي فى الاستمرار في نظر الدعوي الماثلة بطلب الغاء القرار الطعين وذلك بعد انتهاء مدة ترخيص الفندق دون تجديد وغلقه اداريا ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .