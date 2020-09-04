الصحفيين تنظم دورة تدريبية لأبناء الأعضاء لخريجى كليات التجارة

تنظم اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابة تجاريين القاهرة دورات تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها .

ويشمل التدريب خريجى كليات التجارة في فروع (التسويق - المحاسبة والمراجعة - العمل

المصرفي - الموارد البشرية ) لتأهيلهم لسوق العمل.

وتسجل الأسماء الراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية لدى إيهاب أحمد بمجمع الخدمات.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية ان الأوراق المطلوبة: (صورة المؤهل الدراسي - صورة بطاقة الرقم القومي)

وكانت قد نظمت اللجنة الاقتصادية عدة دورات سابقة لابناء الصحفيين فى بعض البنوك طوال الفترة الماضية .

