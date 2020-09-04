بقيع مصر.. البهنسا بالمنيا متحف تاريخي مفتوح وتطويرها لوضعها على الخريطة السياحية

تعد البهنسا أو البقيع الثانى كما يطلق عليها بالمنيا بها يرقد شهداء غزوة بدر ورغم أن المدينة أغلقت أبوابها أمام الزائرين بسبب جائحة فيروس كورونا ، إلا أنك تشعر أنك مازلت فى حضرة التاريخ الإسلامى، عندما تطأ قدمك هذا المكان تشعر بالطمأنينة.





الجميع يحرص ألا تطأ قدمه قبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالبية يخلعون نعالهم عند الزيارة لطهارة المنطقة.





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مشهد مهيب حيث تتوسط قباب الصحابة والتابعين مدافن البسطاء فالبهنسا إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا وتقع على بعد 15 كم من بنى مزار على الجانب الغربي لبحر يوسف وتشتهر بجباناتها وتلالها الأثرية وموالد الأولياء والشهداء وقد مر بها العديد من التطورات والتغيرات على فترات وحقب التاريخ المختلفة بداية من العصر الفرعونى ثم اليونانى الرومانى نهاية بالعصر الاسلامى وكانت ذات مكانة هامة فى العصر الاسلامى ودل على ذلك العديد من الاثار العمرانية القائمة والدراسة التى كانت تزخر بها مدينة البهنسا من جوامع وقباب ووكالات وحمامات وازدهار الفنون بها ومن اهمها النسيج والخزف والفخار والمسكوكات، حيث كانت من أهم مراكز هذه الصناعات .





وتعتبر البهنسا متحف تاريخى مفتوح وذلك من عصور مصرية قديمة ووجدت بها اثار تدل على تاريخ هذه الفترات المتعاقبة





كما أنها تعد من أهم المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا وحظيت الفترة الماضية اهتماما كبيرا من الدولة والمحافظة، وذلك للحفاظ على القباب الأثرية.





وقد بدأت المرحلة الأولى لمشروع درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب الأثرية خلال هذا الشهر وتتضمن تطوير ورفع كفاءة 14 قبة، ويستغرق العمل بها كما هو محدد نحو 8 أشهر، فيما تبدأ المرحلة الثانية من الأعمال والتي سوف تشمل تطوير المنطقة بأكملها بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها وعثر بالبهنسا على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليوناني الروماني.



