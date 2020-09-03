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حوادث

سقوط نصاب استولى على أموال 5 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:58 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) من المواطنين بتعرضهم لواقعة احتيال من قِبل إحدى الشركات الكائنة بالقاهرة، وقيامهم بالاستيلاء من كل منهم على مبلغ (58) ألف جنيه مصرى بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وعقب سفرهم تبين عدم وجود فرص عمل لهم.

من خلال تكثيف التحريات أكدت الإدارة أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (موظف سابق بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج "له معلومات جنائية – مندوب سابق سفريات لدى الشركة المشار إليها "مقيمان بمحافظة قنا") حيث استغل المذكوران طبيعة عملهما السابق بالشركة وخبرتهما فى ذلك المجال، وقاما بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقاما بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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