بعدما غمرتها السيول.. فودة يوجه الشكر للجهاز التنفيذى والعاملين والأهالى بـ سانت كاترين

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر الى الجهاز التنفيذى والعاملين والاهالى بمدينة سانت كاترين لجهودهم الكبيرة وتعاونهم فى السيطرة على السيول التى اجتاحت المدينة منذ أيام والسيطرة عليها وازالة اثارها فى وقت قصير.

وقال إن ذلك ادى الى انخفاض نسبة الخسائر وعدم وجود خسائر فى الارواح واشار الى ان هذه الروح تعد نموذجا لكافة الاهالى بكافة المدن لتكون حائط صد لمقاومة الكوارث الطبيعية كما اشاد بقوات الشرطة والامن التى ساهمت بجهد كبير فى التصدى لمخاطر السيل واعادة الحياة الى طبيعتها.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالجهاز التنفيذي اليوم بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري العموم.



