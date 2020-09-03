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حوادث

استدرجها بكيس شيبسي .. الأمن يضبط مُسنًا حاول اغتصاب طفلة في البحيرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:07 م
طفلة
طفلة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على ابنة سيدة وذلك فى استجابة سريعة لاستغاثة إحدى السيدات بالبحيرة .


رصدت الأجهزة الامنية استغاثة لإحدى السيدات تحت عنوان (استدرجها بكيس شيبسى وبسكويت.. مُسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث) والتى تم نشرها على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية .. وتتضمن التماسها سرعة ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستدراج ابنتها والتعدى عليها.


تم تحديد المتهم وتبين أنه (صاحب محل إكسسوار سيارات، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى ضبطه، وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بارتكاب الواقعة. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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