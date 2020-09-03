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أستاذ بجامعة هارفارد: أتوقع نجاحًا كبيرا للجامعات الأهلية في مصر.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:13 م
الدكتور أسامة حمدي
الدكتور أسامة حمدي ث
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حمزة شعيب
تقدم الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية،  وأحد العلماء المصريين الذين تعاقدت معهم مصر للتدريس في الجامعات الأهلية، بالتهنئة لجميع المصريين على تدشين الجامعات الأهلية متوقعا أن تسجل ناجحا كبيرا.

ونوه حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم  برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"،  إلى أن  الدراسة في المرحلة الجامعية لها أسس، حيث إن دول العالم المتقدمة تكون فيها الجامعات مؤسسات غير هادفة للربح، سواء أكانت تحت مظلة الدولة أو يكونها مجموعة من المساهمين والأشخاص، قائلا: "لا يوجد شخص في الخارج يملك جامعة، فقد يملك مدرسة ابتدائية أو إعدادية".

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتميز بأنه إنسان منفتح على العالم الخارجي، وأن اسمه سيدون بحروف من نور.

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