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رياضة

عدلي القيعي: عقوبة كهربا صادرة من إدارة الأهلي.. والكرة فى ملعب اللاعب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:14 م
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، أن الشفافية في إعلان عقوبة محمود كهربا، صانع ألعاب الأحمر، هي أهم شيء لردع المخطئ.

وقرر الأهلي مُعاقبة محمود كهربا بتغريمه مليون جنيه من مستحقاته، بسبب المشادة التي حدثت بينه وبين محمد الشناوي حارس الفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر.

وأضاف عدلي القيعي خلال تقديمه برنامجه "ملك وكتابة" المُذاع عبر قناة الأهلي: "أفضل شيء هي الشفافية في إعلان عقوبة كهربا بشكل عام".

تابع: "العقوبة للردع تستهدف الشخص الذي أخطأ، والآخرين لكي لا يرتكبوا نفس الأخطاء، إعلان العقوبة لكي يعلم الكل أن الأهلي يطبق فيما اتفق عليه مع اللاعب، سواء في العقاب أو المكافأة".


وواصل: "تم عقاب كهربا بالقدر الأقصى، والعقوبة غير مسبوقة، لأن الخطأ أتى في توقيت صعب وهذا أحزنني جدًا، أعلم أن كهربا كان ملتزمًا على المستوى البدني والفني والجهاز الفني كان سعيدا به جدًا".

استكمل: "ما فعله كهربا تصرف غريب، وخاصة قبل نزوله للتدريبات، كهربا عاد لبيته وبعدها عاد للنادي وقال (إيه اللى أنا عملته ده مكنتش حاسس أنا بعمل إيه)، هو تمادى لدرجة لم يتوقعها هو نفسه".

أوضح: "اللاعب أخطأ، وتم توقيع عقوبة عليه كما تنص عليه اللائحة، إعلان العقوبة بتفاصيلها متفق عليه بالإدارة العليا في النادي الأهلي، وليس من جانب سيد عبد الحفيظ بمفرده".

اختتم: "الكرة الآن في ملعب كهربا لأن الأمور لا تحتمل التكرار، هو لاعب مفيد بشرط، وربما الفترات الماضية قد عودته على بعض التصرفات السيئة لأن المناخ مختلف".
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