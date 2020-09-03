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محافظ أسيوط: التعدي على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي.. وعلى المواطنين التصالح في المخالفات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:36 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل من يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء، يتم تقنين الوضع له وفقا للقانون.


أضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن التعدى على الأراضى الزراعية يهدر أراضى الدولة، ولهذا وقفت الدولة المصرية بشدة فى وجه المخالفين، متابعا: "لا يجوز إطلاقا التعدي على الأراضى الزراعية التى تعتبر الأمن الغذائى لمصر، وسيتم إزالة فورية لأى عقار يتم تشييده على أى أرض زراعية فى مصر".


وأوضح محافظ أسيوط، قائلا: "المواطن اللى شيد مبنى يروح يتصالح لأن ذلك أفضل له، ويتم تحديد السعر له لتقنين وضعه، وأناشد كل المواطنين أن يسرعوا فى التقدم بطلبات التصالح للتقنين لأن ذلك يحمل خيرا للمواطن والدولة".


وأشار المحافظ، إلى أن محافظة أسيوط حققت نسبة جيدة فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، والأعداد تزداد يوميا خلال هذه الأيام، مبينا أن رفض طلبات التصالح يعني أن هذه الطلبات لا يجوز التصالح فيها على الإطلاق وفقا للقانون، قائلا: "أى مواطن يتقدم بطلب للتصالح يقبل منه الطلب بعد تسديد الرسوم المقررة لهذا الشأن، ثم ترى اللجنة الفنية الطلب وتفحصه ثم تعرض الأمر على لجنة البت والتسعير بعد قبول الطلب من المواطن".
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