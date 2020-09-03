محافظ أسيوط: التعدي على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي.. وعلى المواطنين التصالح في المخالفات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل من يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء، يتم تقنين الوضع له وفقا للقانون.









أضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن التعدى على الأراضى الزراعية يهدر أراضى الدولة، ولهذا وقفت الدولة المصرية بشدة فى وجه المخالفين، متابعا: "لا يجوز إطلاقا التعدي على الأراضى الزراعية التى تعتبر الأمن الغذائى لمصر، وسيتم إزالة فورية لأى عقار يتم تشييده على أى أرض زراعية فى مصر".









وأوضح محافظ أسيوط، قائلا: "المواطن اللى شيد مبنى يروح يتصالح لأن ذلك أفضل له، ويتم تحديد السعر له لتقنين وضعه، وأناشد كل المواطنين أن يسرعوا فى التقدم بطلبات التصالح للتقنين لأن ذلك يحمل خيرا للمواطن والدولة".







