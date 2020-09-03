من إجمالي 302 ..محافظ الدقهلية: إزالة 135 عقارا مخالفا بالمطرية..صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعامل الحاسم من قبل اجهزة الدولة بتطبيق القانون حرصا على حقوق الدولة فى قضية التعديات على اراضى الدولة على مستوى الجمهورية ، فقد استمرت اليوم الخميس لليوم الثانى على التوالى الحملة المكبرة لازالة التعديات على بحيرة المنزلة بمنطقة " عبده الصالحى" بالمطرية.



واضاف ان الحملة اسفرت اليوم عن ازالة 50 عقارا بإجمالى 135 عقارا على مدار يومين وذلك من اجمالى 302 عقار تضم 1200 مسكن مخالف بالمنطقة المشار اليها ، واضاف محافظ الدقهلية ان الحملة مستمرة فى عملها يوميا للانتهاء من كافة الازالات، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع تنمية وتطوير بحيره المنزله وعودتها لسابق عهدها والذى يجرى تنفيذة حاليا برعاية السيد رئيس الجمهورية.





واشار الى ان الدوله قوية وماضيه في طريقها وانها لا تقبل بسياسه فرض الامر الواقع او وضع اى عراقيل امام استكمال مسيره مشروعات تنميتها، كما اضاف ان هذا المشروع يعد نقله نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لاول مرة فى تاريخ المحافظة وتحديدا فى مراكز مدن شمال المحافظة.



الجدير بالذكر انه قد شارك فى الحمله التى قادها محافظ الدقهلية اليوم، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا ، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية ، واللواء خالد ابراهيم مدير الادارة العامة للامن المركزى بمنطقه شرق الدلتا.