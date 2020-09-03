المطران شيحان يدعو الموارنة غدا لإقامة يوم صلاة من أجل لبنان

دعا المطران جورج شيحان ، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة إلى تلبية دعوة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس لإقامة يوم غد الجمعة يوم صلاة وصوم من أجل ضحايا انفجار ميناء بيروت.





وقال المطران شيحان - في بيان صادر اليوم باسمه، ونشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة - الأباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء إبراشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام.. تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020 ، وذلك لمرور شهر على الانفجار الاليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من أجل لبنان، ليعود له دوره ورسالته.





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وتابع قائلا، كما سأحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر غدا الجمعة الساعة العاشرة صباحا، لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم.





كان غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد تابع في وقت سابق اليوم الدورات التدريبية المكثفة في الحاسب الآلي التي تقام بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية.





ويحضر الدورة التدريبية ٢٢ شابا و شابة، ومسئولة التدريب بمكتب دياكونيا مي صليب، وتأتي الدورات المكثفة في اطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك -الإيبارشية البطريركية- بالتشارك مع لجنة الشباب الايبارشي فى مجال تطوير الشباب و إيمانا بأهمية التدريب و اكتساب الخبرات المختلفة.



