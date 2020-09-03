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رياضة

جهاد جريشة حكما للقاء الأهلي ودجلة فى الدوري غدا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:44 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلى ووادى دجلة المقرر إقامتها غدا الجمعة فى إطار منافسات الجولة 24 بالدورى الممتاز.

ويعاون جريشة الثنائى محمود ابوالرجال وسامي هلهل ومحمد حسن حكما رابعا ووائل فرحان حكما للفيديو ومساعده مصطفى عثمان.

واختارت لجنة الحكام أحمد العدوى لإدارة لقاء مصر المقاصة والإسماعيلي على أن يعاونه الثنائى أسامة عبداللطيف وأحمد شاهين وابوبكر عبدالحي حكما رابعا والسيد شعبان حكما للفيديو وحمادة القلاوى مساعدا.

وتضرب الغيابات  المارد الأحمر فى مواجهة وادي دجلة، حيث يغيب 11 لاعبا دفعة واحدة من العناصر الأساسية للفريق بأعذار مختلفة بين إصابات وإيقافات وانتهاء تعاقد.

الإصابات تضرب الأهلي 
ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات بسبب الإصابات، حيث يفقد الفريق خدمات حسين الشحات بسبب عملية الفتاق، بينما يغيب عمرو السولية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ومحمد محمود ومحمود متولي، بسبب قطع في الرباط الصليبي، وكريم نيدفيد بسبب قطع في غضروف الركبة وسعد سمير بسبب وتر أكيلس.

إيقافات السوبر 
يفقد الأهلي خدمات محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف بعد مباراة السوبر الأخيرة في الإمارات.

الخوف من الإجهاد 

بينما يفقد الأهلي فى مواجهة الغد لاعبه اليو ديانج بسبب تأخر عودته من بلاده بعدما  سافر لتجديد جواز سفره ومن المتوقع أن يستبعده رينيه فايلر من قائمة المباراة خوفا عليه من الإجهاد. 

إنهاء تعاقد وتوجيه الشكر 
يواجه الأهلي أزمة غياب أخري لثلاثة من أبرز لاعبيه بعد إنهاء التعاقد معهم وتوجيه الشكر لهما خلال الموسم الحالي وهم حسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي.
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