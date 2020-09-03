حتى الآن.. صندوق مصر السيادي: ضم أصول حكومية بقيمة 10 مليارات جنيه.. فيديو





وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"أنه فى ظل نقل مؤسسات حكومية كثيرة إلى العاصمة الإدارية، سيتم استغلال مبانيها ضمن مخطط عام، لإعادة إحياء النشاط الاقتصادى والثقافى، لافتا إلى أن مجموعة الأصول الموجودة منها الخدمية والسياحية.





وأكد الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، أن هناك خطة طموحة بالنسبة لمنطقة وسط البلد لإعادة إحياء تراثها، بحيث تكون جاذبة للأنشطة الاقتصادية، السياحية،و الثقافية.





ولفت ايمن سليمان، إلى أن تقييم الأصول يتم اتباعها منهجية علمية، طبقا لمحددات الاستثمار.













قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، إن الصندوق ضم حتى الآن فى حدود 10 مليارات جنيه "أصول حكومية"، ويعتبر باكورة للاستثمارات.