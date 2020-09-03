AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حتى الآن.. صندوق مصر السيادي: ضم أصول حكومية بقيمة 10 مليارات جنيه.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، إن الصندوق ضم حتى الآن فى حدود 10 مليارات جنيه "أصول حكومية"، ويعتبر باكورة للاستثمارات. 

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"أنه فى ظل نقل مؤسسات حكومية كثيرة إلى العاصمة الإدارية، سيتم استغلال مبانيها ضمن مخطط عام، لإعادة إحياء النشاط الاقتصادى والثقافى، لافتا إلى أن مجموعة الأصول الموجودة منها الخدمية والسياحية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، أن هناك خطة طموحة بالنسبة لمنطقة وسط البلد لإعادة إحياء تراثها، بحيث تكون جاذبة للأنشطة الاقتصادية، السياحية،و الثقافية.

ولفت ايمن سليمان، إلى أن تقييم الأصول يتم اتباعها منهجية علمية، طبقا لمحددات الاستثمار.

واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020، حيث جاءت المادة الأولى كالتالى: «تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار».

وجاءت المادة الثانية: «تنقل ملكية العقارات التالى بياناتها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى:

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 م 
2- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية "المبنى القديم" بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.8م.
3- أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68 م.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: توجيهات بسرعة دراسة العروض الفنية والاستثمارية لاستغلال مجمع التحرير

وزير الإسكان: الهدف من تطوير مجمع التحرير العودة بالنفع على الدولة

المصرية اللبنانية تبحث الاستفادة من الصندوق السيادى فى زيادة الاستثمارات

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى

تعاون استراتيجي بين "الإسكان" و"صندوق مصر السيادي" لتطوير القاهرة الخديوية.. وبحث الاستثمار فى مشروعات المرحلة الأولى من خطة تحلية البحر بـ ٣٠ مليار جنيه

ترشيحاتنا

شوبير يعلن عن تطور جديد بشأن كهربا فى الأهلي

برعاية السادات التركية.. توقعات برد ليبي عنيف على انتهاكات الميليشيات السورية

صفقة برشلونة المنتظرة تصدم الجماهير

تركيا تتحدي الجميع: لو تجمع العالم لن يتمكن من إبعادنا

بـ كاش مايوه.. زوجة كريم فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

عقبة تؤجل سفر مؤمن زكريا لأمريكا لتلقي العلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. 10 إطلالات لـ رانيا يوسف عرّضتها للانتقاد

بـ كاش مايوه.. زوجة كريم فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بسبب تعليق ساخر.. سيدة تمنع شريك حياتها السابق من رؤية ابنتهما الوحيدة