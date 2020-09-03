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استرداد الأراضى: تلقينا 185 ألف طلب تصالح.. والتقنين أولوية القيادة السياسية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن الدولة عازمة على استرداد حقوقها والمحافظة على الأراضى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أيوب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك اهتماما بتطبيق القانون للحفاظ على حق الشعب المصرى، لاسيما فى ملف التعديات الذى توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أن اللجنة تلقت أكثر من 185 ألف طلب تصالح حتى الآن، وستشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن التقنين هو الأولوية الأولى لتوجيهات القيادة السياسية".

وأشار أحمد أيوب، إلى أن الدولة ستقف فى وجه المتعنتين بقوة، ولا تهاون فى هذا الملف نهائيا، حتى لا يتم التعدى على أراضى الدولة أو يجير أحد على حقوق الشعب المصرى.
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