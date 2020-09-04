بعد تصريحات وزيرة التخطيط اليوم.. برلمانية: دعم الفئات الأكثر احتياجًا ضروري الفترة المُقبلة

علّقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن حجم الاستثمارات الحكومية المُنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019 /2020 وصلت إلى 26%، قائلة:"خطوة رائعة تؤكد على وجود خطة مُحكمة تتبعها الدولة ونتمنى أن يشعر المواطن بهذا التحسن".





وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة استطاعت في الفترة الماضية من بناء مدن جديدة في وقت قياسي، علاوة على إصلاح شبكة الطرق والكباري، مشيرة إلى أن كافة هذه الخطوات تُحسن من مستوى المعيشة للأفراد.





وأكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق الإصلاح في كافة المجالات من أجل تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى ضرورة العمل على دعم تلك الفئات في الفترة المُقبلة.





جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.





وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019 /2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة،والنقل، والإسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020 /2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.