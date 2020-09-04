فى 4 كليات.. موعد التقديم للالتحاق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم

أعلنت جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقدم للدراسة فى فرع الخرطوم وقبول الطلاب من دولة السودان وجنوب السودان.









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ذكرت جامعة القاهرة أن الكليات التى تستقبل الطلاب هى كلية الآداب والتجارة والحقوق والعلوم ، للعام الجامعي ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١





بالإضافة إلى أن التقديم بالجامعة يبدأ من يوم ٧ سبتمبر، وذلك بمقر فرع الخرطوم بالحرم الجامعى.





والجدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان بعد تولي الرئيس السابق عمر البشير، فإنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين.







