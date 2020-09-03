AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التونسي أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الزمالك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أشارت تقارير تلفزيونية عن اقتراب التونسي أنيس البدري من الرحيل عن نادي اتحاد جدة السعودي والعودة إلى القارة الأفريقية مرة أخري.


وحسب قناة "BeIN Sport" الإخبارية فإن البدري يقترب من اللعب مع فرجاني ساسي لاعب خط وسط نادي الزمالك أو العودة مرة أخرى إلى صفوف الترجي الرياضي التونسي.


وأوضحت القناة أن البدري يعيش حالة سيئة مع نادي اتحاد جدة ، الذي انتقل إليه خلال شهر يناير الماضي، بعدما فجر أزمة بينه وبين الترجي عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من ناديه.


وشارك أنيس البدري مع نادي اتحاد جدة، في 9 مباريات بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم وصنع تمريرة حاسمة واحدة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموت يفجع أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي

أخبار الرياضة السعودية .. تعافي كاريلو نجم الهلال من كورونا.. والموت يفجع أنيس البدري

انيس البدري علي رادار الزمالك

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار.. شاهد

مصطفى بكري: اللواء شريف سيف الدين أعاد 60 مليار جنيه للدولة.. فيديو

تحذير عاجل من شرطة أبوظبي إلى المواطنين

أم تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار.. فيديو وصور

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

سمارة قتله بسلاح أبيض.. تشييع جثمان الصيدلي ضحية مشاجرة الغربية..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. 10 إطلالات لـ رانيا يوسف عرّضتها للانتقاد

بـ كاش مايوه.. زوجة كريم فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بسبب تعليق ساخر.. سيدة تمنع شريك حياتها السابق من رؤية ابنتهما الوحيدة