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ديني

من يخطب في الحرمين الشريفين اليوم.. تعرف على الشيخين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
من يخطب في الحرمين
من يخطب في الحرمين الشريفين اليوم.. تعرف على الشيخين
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محمد شحتة
أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن خطيب المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة.

وذكرت الرئاسة العامة، أنه من المقرر أن يخطب الجمعة اليوم، من المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بينما يخطب من المسجد النبوي، الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.

وباشرت رئاسة الحرمين، أعمال غسيل الكعبة المشرفة والتي تمت في ظروف استثنائية ووفق إجراءات احترافية احترازية مشددة.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها، وتتشارك جميع الإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عدد من الأعمال والمهام.
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